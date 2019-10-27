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منير أديب: مقتل أبو بكر البغدادي الآن انتصار مزيف لأمريكا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق منير أديب، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، على اغتيال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي على يد القوات الأمريكية، قائلًا: "ضربة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي الذي استمر لـ6 سنوات". 

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مقتل أبو بكر البغدادي الآن انتصار مزيف لأمريكا، خاصة أن الولايات المتحدة تحارب هذا التنظيم منذ سنوات كثيرة، خلاف أن المعلومات الاستخباراتية التي أدت لقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، جاءت من قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتلها تركيا الآن.

وأشار إلى أن أبو بكر البغدادي ومستشارية كانوا في مخبأ تابع لهيئة تحرير الشام المدعوم من تركيا، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من شن تركيا الحرب على شمال سوريا، هو الانتقام من قوات سوريا الديمقراطية التي هزمت تنظيم داعش الإرهاب في شمال سوريا. 
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