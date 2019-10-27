«كورة لايف» TODAYLIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS NOW بدون تقطيع NOW

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر yalla shoot koraليوم الاحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، ضمن مبارايات الجولة العاشرة لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز ، kora star جول العرب مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر goalarab" ، يلا شوت ليفربول ضد توتنهام بث مباشر، يلا شووت ليفربول ضد توتنهام yalla shoot بث مباشرليفربول ضد توتنهام كورة لايف رابط ماتش ليفربول ضد توتنهام اليوم شووت كول كورة تابع ماتش ليفربول ضد توتنهام kora live بث الاسطورة مشاهدة ليفربول ضد توتنهام live7hd رابط ليفربول ضد توتنهام الآن يلا شوت توداي، ماتشليفربول ضد توتنهام يلا شوت حصري.

تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، والثامنة والنصف بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة beIN SPORTS HD 2 ، وقناة beIN SPORTS HD 11 EN ، وقناة Canal + Sport France HD ، وقناة Viasat Sport Premium ، وقناة RMC Sport 1 ، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

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ويسعى فريق ليفربول للفوز بنقاط المباراة وذلك لوقف نزيف النقاط وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية أمامك مانشستر يوناتيد بهدف مقابل هدف ، ويخشى ليفربول التعثر أمام توتنهام ولذلك بعد الفوز الذي حققه فريق مانشستر سيتي بالأمس بثلاثية ومطاردة الليفر الذي يحتل الصدارة برصيد 25 نقطة ، وفي المقابل يدخل فريق توتنهام المباراة وهدفه الفوز والخروج من النفق المظلم ووقف نزيف النقاط منذ المباراة التي لعبها في دوري ابطال اوروبا أمام بايرن ميونخ والتي انتهت لصالح العملاق الألماني بسباعية مقابل هدفين.

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مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر كورة لايف KORA LIVE،هدف لكل منهما ليستمر بدون هزيمة بعد 9 مباريات، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وأكدت التقارير أن محمد صلاح بات جاهزًا للمشاركة أمام توتنهام بعد أن شارك كلاعب أساسي في المباراة السابقة للفريق أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل هدفًا في فوز الريدز بنتيجة 4/1.kora star

و على الجانب الآخر، يسعى توتنهام إلى مصالحة جماهيره والفوز في المباراة وحصد الثلاثة نقاط كاملة من ليفربول بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي هذا العام وهذا يعني أن المباراة ستكون مثيرة وعالية الآداء من الطرفين سعيًا وراء الفوز بالنقاط الثلاث. yalla shoot live.







