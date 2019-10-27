هندرسون يدرك التعادل لليفربول في شباك توتنهام 1_1

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جاءت تشكيلة ليفربول الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - فابينهو.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

سجل نادي توتنهام هدف مبكراً في مرمى ليفربول في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد تصويبة قوية اصدمت بالقائم وردت إلى هاري كين ليسكنها على يسار الحارس البرازيلي أليسكون بيكر ليضع فريقه في المقدمه بهدف مقابل لاشئ.

سجل اللاعب هندرسون قائد الريدز هدف التعادل لليفربول امام توتنهام في المباراة التي تجمع بينهم في اطار منافسات الدوري الإنجليزي ويعيد فريقه في اللقاء بهدف بقدمه اليسرى سكنت شباك السبيرز