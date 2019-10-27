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عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:49 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أكد الدكتور مصطفي القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها،علي أهمية البدء سريعًا في تنفيذ مستشفى بنها الجامعي الجديد،مشيرًا إلى أن جامعة بنها ومحافظة القليوبية بأكملها تنتظر تحقيق هذا الحلم منذ وقت طويل، خصوصًا في ظل تزايد أعداد المرضى المترددين يوميًا على مستشفيات بنها الجامعية، مما يفوق الطاقة الإستعابية لها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفد من الجهات السيادية في الدولة، وذلك بحضور أحمد يوسف منسق لجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية.

وتم خلال اللقاء تبادل النقاش حول الإجراءات اللازم إتخاذها للبدء في تنفيذ المستشفى الجديد، كما تم معاينة منطقة العمل، ووضع تصور أولي لخطة العمل، وطرح خطط أولية للدراسة.


وعلي جانب آخر أفتتح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم ورشة عمل حول استخدام بنك المعرفة المصري والتي تعقد علي مدار يومين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي قطاعي الدرسات العليا والبحوث واعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها بالاضافة الي وجود ممثلين لدور النشر كلاريفيت وiop وايبسكو ودار المنظومة وغيرها من دور النشر العالمية. 

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وبالتعاون مع وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات. 

وأكد المغربي على حرص الجامعة على نشر ثقافة استخدام بنك المعرفة المصري، باعتبارها مصدرهام من مصادر التعلم لاعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

ومن جانبة اشار الجيزاوي الي ان هذة الورشة تاتي في اطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم واتاحة الانتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين مشيرا الي حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي علي مصادر المعلومات بنك المعرفي المصري لاعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها.


وأعلن رئيس جامعة بنها،عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجارى حيث سيتم سحب وتقديم الاستمارات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 3 من شهر نوفمبر القادم.

وقال السعيد أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عارف سيلمان عميد كلية الهندسة ببنها وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعضو من ادارة " I.T " بادارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية الكترونيا وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.

وأضاف رئيس جامعة بنها أنه سيتم تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غيرالمرشحين.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الإنتخابات الطلابيه في نزاهة وبشفافيه كاملة.

وأشار المغربي إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أي تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.


عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
عميد طب بنها: حلم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد سيتحقق قريبًا لمواجهة زيادة أعداد المرضى (صور)
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