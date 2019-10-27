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ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:46 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه انتهى منذ قليل آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.

وترشح خمسة مستشارين على مقعد الرئيس وأربعة مستشارين على مقعد المتقاعدين  وسبعة وعشرون مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين وستة وعشرون رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة وتسعة عشر محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة على أن تجرى الانتخابات يوم ٢٠ ديسمبر المقبل.

وكانت أبرز الأسماء المرشحة كالتالي: 
ترشح لمقعد الرئيس محمد عبدالمحسن منصور،نائب رئيس محكمة النقض، أما عن مقعد المتقاعدين فترشح أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق.

كما ترشح لمقاعد المستشارين كلا من: أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الإستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف، وبخصوص مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فترشح حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة، وشادى خليفة رئيس المحكمة وأحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، وكريم الزقرد رئيس المحكمة، ومحمد بهاءجمال الدين قاضى.

ولمقاعد النيابة العامة ترشحت الأسماء التالية:
أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض،ومحمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض، حازم أبوسديرة المحام العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.

وأكد "السيد" أن المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الإستئناف الأسبق سيتولي الإشراف علي اجراءات العملية الانتخابية والإعلان عن النتيجة.
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)
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