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"باحث": أردوغان اعتاد دائمًا التنكيل بمعارضيه وإدخالهم في السجون
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:45 م
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أمنية فوزي
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قال محمد ربيع الدين، الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتاد دائمًا التنكيل بمعارضيه وإدخالهم في السجون سواء بتلفيق قضايا أو تهم غير واقعية أو غير موجودة.
وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من 4 آلاف قضية اتهم فيها بعض المعارضين بسب الرئيس التركي، وإذا نظرنا في الأسباب في هذه القضايا سنجد أنهم عارضوا الرئيس في قرار أصدره.
وأوضح أن المجتمع الدولي بات يعلم الوجه القبيح لتركيا ونظام أردوغان، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 250 ألف معتقل في تركيا، وفصل 4 آلاف قاضي من عملهم ونائب قاضي، كما أن هناك محاولة لطمس الحريات الصحفية وحقوق الإنسان، لافتً إلى أن تركيا في المرتبة 185 طبقًا لمؤشرات حرية الصحافة، وترك أكثر من 8 آلاف صحفي عملهم نظرًا لقمع أردوغان، بالإضافة إلى إغلاق 250 موقع في فترة قصيرة.
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