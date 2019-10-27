"باحث": أردوغان اعتاد دائمًا التنكيل بمعارضيه وإدخالهم في السجون

قال محمد ربيع الدين، الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتاد دائمًا التنكيل بمعارضيه وإدخالهم في السجون سواء بتلفيق قضايا أو تهم غير واقعية أو غير موجودة.





وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من 4 آلاف قضية اتهم فيها بعض المعارضين بسب الرئيس التركي، وإذا نظرنا في الأسباب في هذه القضايا سنجد أنهم عارضوا الرئيس في قرار أصدره.



