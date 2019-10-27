ديربي الرياض.. متابعة مباراة الهلال والنصر لايف (1-0) بث حي hd
الهلال والنصر
بث مباشر ، متصدر جدول ترتيب دورى الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم حتي الآن ، في مواجهة
صعبة أمام فريق النصر ، الهلال صاحب المركز الأول برصيد 19 نقطة استطاع أن يجمهم من
7 مباريات ، تمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلقي أي هزيمة
حتي الآن ، أما النصر فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة ، تمكن من الفوز في 3 مباريات
وتلقي هزيمة وحيدة وتعادل في لقائين ، الزعيم معنوياته في السماء بعد الفوز علي السد
القطرى وصعوده الي نهائى دورى أبطال اسيا هذا الموسم ، لذلك سنشاهد مباراة قتالية بين
اللاعبين نتمني أن نستمته بها .
يقام اللقاء اليوم
بين فريقي الهلال والنصر بث مباشر وذلك في يوم الأحد الموافق 26 – 10 – 2019 ، وذلك
علي استاد جامعة الملك سعود ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة
إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة
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وسوف نتابع معكم
بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة الهلال والنصر بث مباشر بدون تقطيع واضافة رابط
البث المباشر وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، واذا واجهتك أي مشكلة في رابط البث فكل ما
عليك هو كتابة تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بتحديث الفيديو مباشرة .
تشكيل الهلال السعودي
حراسة المرمى:
عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: عبد
الله الحافظ وجانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريك.
خط الوسط: سلمان
الفرج وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكاريلو.
الهجوم: بافيتمبي
جوميز.