Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديربي الرياض.. متابعة مباراة الهلال والنصر لايف (1-0) بث حي hd

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

الهلال والنصر بث مباشر ، متصدر جدول ترتيب دورى الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم حتي الآن ، في مواجهة صعبة أمام فريق النصر ، الهلال صاحب المركز الأول برصيد 19 نقطة استطاع أن يجمهم من 7 مباريات ، تمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن ، أما النصر فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة ، تمكن من الفوز في 3 مباريات وتلقي هزيمة وحيدة وتعادل في لقائين ، الزعيم معنوياته في السماء بعد الفوز علي السد القطرى وصعوده الي نهائى دورى أبطال اسيا هذا الموسم ، لذلك سنشاهد مباراة قتالية بين اللاعبين نتمني أن نستمته بها .

 

يقام اللقاء اليوم بين فريقي الهلال والنصر بث مباشر وذلك في يوم الأحد الموافق 26 – 10 – 2019 ، وذلك علي استاد جامعة الملك سعود ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

 

وسوف نتابع معكم بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة الهلال والنصر بث مباشر بدون تقطيع واضافة رابط البث المباشر وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، واذا واجهتك أي مشكلة في رابط البث فكل ما عليك هو كتابة تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بتحديث الفيديو مباشرة .

 

تشكيل الهلال السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: عبد الله الحافظ وجانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكاريلو.

الهجوم: بافيتمبي جوميز.

Advertisements

أخبار تهمك

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 39 دقيقة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر (بي ان سبورت المفتوحة) يويتوب بدون تقطيع (محمد صلاح)

منذ أقل من ساعتين

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 38 دقيقة

الشوط الثاني.. يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الل

منذ ساعة الا ربع

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام| مواجهة الريدز والسبيرز يوتيوب مباشر Live

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ ساعتين

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ 42 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش Premier LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم LIVE

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

06:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

05:06 م

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

06:32 م

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status