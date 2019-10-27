نصر : مواجهة سابع العالم وديا تجربة مفيدة لفراعنة اليد

أكد المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد أن مواجهة منتخب البرتغال أحد أقوي ثمانية منتخبات في العالم حاليا والمصنف سابع عالميا له مكاسب عديدة .





وأوضح نصر أن المباراة فرصة للمدير الفني الأسباني الجديد روبيرتو جارسيا من رؤية اللاعبين علي الطبيعة خاصة خماسي المحترفين هنداوي وهاشم وزين وخالد وسند وبالتالي قدرته علي الوقوف علي مستواهم الفني علي الطبيعة .







وصرح رئيس الاتحاد انه كان يأمل في دفع المدير الفني بأكبر عدد من لاعبي منتخبا الناشئين والشباب في مباراتي البرتغال لكن هذا لم يحدث مشيرا الي ان الرؤية بعيدة المدي لمجلس إدارة الاتحاد هو مشاركة خمسة لاعبين علي الأقل من منتخبا الناشئين أبطال العالم والشباب الحاصل علي برونزية مونديال أسبانيا داخل القوام الأساسي للمنتخب الوطني الأول في بطولة العالم عام ٢٠٢١ التي تنظمها مصر .





وصرح هشام نصر أنه يحترم رؤية المدير الفني الأسباني لأنها المرة الأولي التي يشاهد فيها لاعبي المنتخب الأول موضحا أن لديه أمل أن يستعين روبيرتو جارسيا بالصاعدين من منتخبا الشباب والناشئين خاصة أن ثلاثي الناشئين عبد الرحمن حميد حارس المرمي وحسن وليد وأحمد هشام حصلوا علي جوائز أفضل لاعبين وحارس مرمي في العالم .





يذكر أن منتخب مصر فاز علي البرتغال في المباراة الأولي الودية ٢٥/٣٠ وخسر في الثانية ٢٧/٢٦ بفارق هدف واحد .



