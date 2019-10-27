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الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون ت

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:38 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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تعادل ليفربول في الجولة السابقة أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد kora on line بهدف لكل منهما ليستمر بدون هزيمة بعد 9 مباريات، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وأكدت التقارير أن محمد صلاح بات جاهزًا للمشاركة أمام توتنهام بعد أن شارك كلاعب أساسي في المباراة السابقة للفريق أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل هدفًا في فوز الريدز بنتيجة 4/1.kora star
و على الجانب الآخر، يسعى توتنهام إلى مصالحة جماهيره والفوز في المباراة وحصد الثلاثة نقاط كاملة من ليفربول بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي هذا العام وهذا يعني أن المباراة ستكون مثيرة وعالية الآداء من الطرفين سعيًا وراء الفوز بالنقاط الثلاث.
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