نشأت الديهي: أبو بكر البغدادي كان إخواني

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم داعش إخواني، مشيرا أن أمريكا تقوم بتصنيع الإرهابيين لقتلهم في موعد محدد، مثلما يتم تسمين الخروف لذبحه في توقيت معين، وما يتم مع هؤلاء صناعة نجوم من ورق على أنهم أمراء لتنظيمات إرهابية مثل أبو بكر البغدادي وأسامة بن لادن، مشددًا على أن أبو بكر البغدادي، شخص تافه ليس له تاريخ ولا جغرافيا.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية ""، اليوم الأحد، "دا سوء خاتمة للبغدادي، قام بقتل نفسه وانتحر لأنه فأر مذعور وجبان ولكونه شخص كافر، الدين واضح المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ولا يوجد مسلم ينتحر، والبغدادي وأسامة بن لادن صنيعة أجهزة المخابرات الأمريكية، يشبه العجل الذي يتم تسمينه وذبحه في وقت يتم تحديده".



