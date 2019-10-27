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نشأت الديهي: أبو بكر البغدادي كان إخواني
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:41 م
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هدى عبدالرازق
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الإرهابي أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم داعش إخواني، مشيرا أن أمريكا تقوم بتصنيع الإرهابيين لقتلهم في موعد محدد، مثلما يتم تسمين الخروف لذبحه في توقيت معين، وما يتم مع هؤلاء صناعة نجوم من ورق على أنهم أمراء لتنظيمات إرهابية مثل أبو بكر البغدادي وأسامة بن لادن، مشددًا على أن أبو بكر البغدادي، شخص تافه ليس له تاريخ ولا جغرافيا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية ""، اليوم الأحد، "دا سوء خاتمة للبغدادي، قام بقتل نفسه وانتحر لأنه فأر مذعور وجبان ولكونه شخص كافر، الدين واضح المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ولا يوجد مسلم ينتحر، والبغدادي وأسامة بن لادن صنيعة أجهزة المخابرات الأمريكية، يشبه العجل الذي يتم تسمينه وذبحه في وقت يتم تحديده".
وأذاع "الديهي"، فيديو للداعية الإخواني يوسف القرضاوي، يعترف خلاله أن أبو بكر البغدادي كان من الإخوان في شبابه، ثم عرض صورة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور شريف عمر في أفغانستان عام 2011، مشددًا على أن هذه الصورة صناعة أمريكية والعلاقة بين الإخوان وتنظيم القاعدة لا يمكن إنكارها، وعلاقة أبو بكر البغدادي بالإخوان فضحها الإخواني يوسف القرضاوي، وكمال الهلباوي أكد على ذلك، وعمر إبراهيم الديب، نجل القيادي الإخواني إبراهيم الديب، كان يبايع "البغدادي"، وأذاع مقطع فيديو لعمر الديب يبايع البغدادي، موضحًا أن هذا يؤكد أن تنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم الإخوان.
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