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هل كان الرسول يجتهد في المسائل الفقهية؟.. "الجندي" يُجيب (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:39 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جمهور العلماء قالوا الاجتهاد جائز فى حق النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، معلقًا: "أظن دي دفاجأة". 

وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن جمهور العلماء أكدوا أن اجتهاد النبي وتفكيره في المسائل الفقهية التي لم ينزل فيها الوعي جائزة.

وأضاف أن هناك رأى واحد لـ الظاهرية والمعتزلة، موضحًا أن هذا الرأي اعترض على اجتهاد النبى، وقالوا إنه إذا اجتهد النبي، صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنه لا يوجد وحي، وهذا كلام خطير وغير منطقي؛ لأنه يقدح في سنة النبى وأحاديثه.
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