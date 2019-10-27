هل كان الرسول يجتهد في المسائل الفقهية؟.. "الجندي" يُجيب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جمهور العلماء قالوا الاجتهاد جائز فى حق النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، معلقًا: "أظن دي دفاجأة".





وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن جمهور العلماء أكدوا أن اجتهاد النبي وتفكيره في المسائل الفقهية التي لم ينزل فيها الوعي جائزة.



