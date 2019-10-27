نشأت الديهي: مقتل "البغدادي" تم بناءً على صفقة بين أردوغان وترامب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المكان الذي قتل فيه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي له دلالة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن "البغدادي" قتل اليوم في قرية "برشي" في سوريا، والتي تبلغ المسافة بينها وبين الحدود التركية 5 كيلو متر، متوقعًا أن يكون هناك صفقة بين تركيا وأمريكا لقتل "البغدادي" بهذا المكان بعد أن فر "البغدادي" من الأراضي التركية لسوريا.

وتابع، أن ما يؤكد فجأة تم سحب القوات الامريكية المتواجدة في سوريا، وبدأت تركيا تتحرك على شمال سوريا عقب خروج القوات الأمريكية، بعد أن حصل "أردوغان" على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بغزو شمال سوريا، والتي يوجد بها الميليشيات الإرهابية التي يدعمها اردوغان، مقابل أن يقدم له "أبو بكر البغدادي" لقتله، فطبقًا للمعلومات المتواترة أن أبو بكر البغدادي كان موجود في الأراضي التركية، و"أردوغان" باعه لـ "ترامب" للحصول على ضوء أخضر لدخول سوريا.



