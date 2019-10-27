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محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:35 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بجولة داخل نادي دكرنس الرياضي يرافقه النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب تفقد خلالها الأعمال المتوقفة في حمام السباحة والمبني الاجتماعي.

ووجه محافظ الدقهلية لمجلس إدارة النادي بوضع تصور ورؤية لتطوير النادي لإعادة استئناف الأعمال مرة أخرى واعتماد مبالغ مالية من قبل وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من تطوير المبني الاجتماعي كمرحلة أولى ودخوله الخدمة ليستفيد منه أبناء دكرنس على أن يتم الانتهاء من انشاء حمام السباحة كمرحلة ثانية فور توفير اعتمادات مالية.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يعمل بكل جهد من أجل استئناف العمل داخل النادي في أسرع وقت ممكن،وأكد أن الاعمال ستتم على مراحل زمنية متتالية وفقا لجدول زمني محدد طبقا للاعتمادات المالية.

وقال شاروبيم إن محافظة الدقهلية لم ولن تتأخر في أي لحظة عن مطالب ابناء الدقهلية وأبناء دكرنس وشبابها زهرة المستقبل وأمل مصر الواعد.
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بنادي دكرنس الرياضي
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