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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:34 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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KOORA STAR يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية، ينتظرها حماهير الكرة في العالم، وخاصة محبي المرة العالنية بين ليفربول الإنجليزي وتوتنهام هوتسيبير الإنجليزي، في لقاء قوي ومنتظر ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.
YALLA SHOOT يقام لقاء ليفربول وتوتنهام هوتسيبير تحت قيادة الحكم أنتوني تايلور، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL، لقاء محمد صلاح اليوم، في لقاء صعب ليفربول وتوتنهام مشاهدة حصرية، يلا شوت بث مباشر لقمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي YALLA SHOOT.
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي، ضن مباريات الجولة العاشرةyalla shoot ، يسعي ليفربول للإستمرار في صدارة الدوري الإنجليزى والذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 25 نقطة من الفوز خلال 8 مباريات والتعادل في مباراة، كورة لايف، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
KOORA STAR موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي في تمام السادسه ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف مساءاً بتوقيت السعودية والثامنة ونصف مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
كورة ستار - القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي KOORA STAR
يقام ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي في تمام السادسه ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف مساءاً بتوقيت السعودية والثامنة ونصف مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج Yalla Shoot.
شووت شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسيبير بالدوري الإنجليزي، في قمة مباريات الكولة العاشرة، في لقاء بطعم نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي والذى توج به ليفربول بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين دون رد سجلهم محمد صلاح وديفوك أوريجي kora live ، مشاهدة مباراة نحمد صلاح اليوم الذي عاد من الإصابة والذى غاب علي اثرها عن المباراة السابقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بث الاسطورة live7hd يلا شوت توداي.
بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسيبير يلا شوت حصري - yalla i7sry ويسعي ليفربول بالإبتعاد عن مانشستر سيتي الطامح في إحتلال المركز الأول والذي قلص النقاط امس بعد الفوز علي استون فيلا بثلاث اهداف دون رد كورة جول.


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