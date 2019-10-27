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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:32 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر اليوم الاحد فى الدوري الانجليزي، ويتطلع الريدز لإستعادة نغمة الإنتصارات في مباراة اليوم بعدما انتهت المسيرة المثالية لكتيبة المدرب الالماني يورجن كلوب الأسبوع الماضي، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، بعدما حقق الفوز في أول 8 مباريات ليفشل في معادلة في إنجاز تشيلسي الذي حقق الفوز في أول 9 مباريات موسم 2005 – 2006، فيما توقف رصيد ليفربول من الانتصارات المتتالية بالمسابقة عند 17 خلف مانشستر سيتي الذي حقق 18 إنتصاراً.
بينما يرغب نادي توتنهام هوتسبير في العودة إلي الانتصارات من جديد بعد التعادل أمام واتفورد في الجولة الماضية حيث يمتلك توتنهام 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
مباراة ليفربول وتوتنهام تأتي ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريمرليج).
يستضيف ليفربول المتصدّر (25 نقطة) توتنهام السابع (12 نقطة) والمتعثّر هذا الموسم وعينه على انتزاع النقاط الثلاث والمحافظة على الفارق الذي يفصله عن مطارديه.
ويملك فريق المدرب الألماني يورغن كلوب كل الإمكانيات للإطاحة بضيفه الذي يعاني في بداية هذا الموسم من تذبذب في الأداء والنتائج.
يلاشوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر اليوم الاحد فى الدوري الانجليزي
ورغم ذلك سيحاول رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الخروج بأخف الأضرار من ملعب الأنفيلد والوقوف في وجه المد الهجومي لزملاء النجم المصري محمد صلاح.
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام سيكون اليوم الأحد في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل خليل البلوشي.


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