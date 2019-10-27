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مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر الآن KSA HD YOUTUBE دوري بلس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تبدأ مباراة الهلال والنصر كورة ستار لايف وبث مباشر بدون تقطيع مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020، والذي نجح نادي الهلال في تصدره حتى هذه الجولة بعد منافسة قوية مع الوحدة وأهلي جدة هذا الموسم، وتعد مباراة الهلال والنصر KOORA LIVE هي مباراة الديربي في العاصمة السعودية الرياض، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري غفير يملأ جنبات ملعب جامعة الملك سعود.

موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض كورة أونلاين

تنطلق مباراة الهلال والنصر Yallshot الجديد في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 27-10-2019، ومن المتوقع أن يتم نقل مباراة الهلال والنصر KORA STAR، عبر موقع الفجر الرياضي وذلك في بث مباشر وحصري لكل المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر موقع الأسطورة اليوم

تنقل كل مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عبر قناة السعودية الرياضية، وبحسب جدول بث القناة على شبكة الإنترنت، فإن مباراة الهلال والنصر يلاشوت بلس ستكون منقولة عبر قناة KSA SPORT HD1، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز لنقل كل تفاصيل اللقاء المرتقب.

أجواء مباراة الهلال والنصر Goal Kora في ديربي الرياض

يطمح الزعيم في أن يحقق نتيجة إيجابية خلال مباراة الهلال والنصر لايف وبث مباشر مساء اليوم، وذلك من أجل أن يحافظ على صدارته لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، في حين يحتل نادي النصر السعودي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة فقط.

وفي السياق ذاته، كانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى نفاذ كل تذاكر مباراة الهلال والنصر كورة جول وذلك قبل نحو 24 ساعة كاملة من بداية اللقاء المرتقب في ديربي الرياض ضمن مباريات الأسبوع الثامن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020.

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