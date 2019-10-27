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انتحار مواطن بسبب خلافات أسرية بالشرقية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:33 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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أنهى رجل ثلاثيني حياته شنقا بسبب خلافات أسرية ومرورة بأزمة نفسية بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بالشرقية. 

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بوفاة " محمد م ع م " 32 عاما بعدما أقدم على شنق نفسه داخل منزله بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس.

واتضح أن المتوفي متزوج ولديه 3 أبناء وكان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية. وتحرر محضر بالواقعة.
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