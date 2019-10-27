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مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر، بديربي الرياض بمنافسات الجولة التاسعة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين KORA STAR.

يلا شووت بلس، حيث يستضيف ملعب الملك سعود، مباراة الهلال ضد النصر اليوم الأحد 27 أكتوبر، YALLA SHOOT PLUS، في ديربي الرياض ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد النصر بدوري المحترفين

ويحل النصر ضيفا على الهلال، في تمام السابعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا خمسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر بدوري المحترفين

وتذاع مباراة الهلال ضد النصر، عبر السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان KSA SPORTS1، تابع حصري دوري بلس الهلال ضد النصر في ديربي الرياض DAWRI PLUS.

يلا يلايف YALLA LIVE، الهلال ضد النصر، حيث يدخل الزعيم الهلالي المباراة بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، ويرغب في تحقيق الفوز ومواصلة تصدره جدول الترتيب الحالي.

وسيلعب الهلال ضد النصر، كورة أونلاين وهو منتشيا بالصعود لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب السد القطري، بنتيجة 6-5، KORA ONLINE تابع بث حصري ومباشر بين ماتش bein match الهلال ضد النصر بدوري المحترفين.

كورة جول أخر مباراة خاضها الفريقين KORA GAOL بدوري المحترفين

حقق الهلال فوزا على ضمك بثلاثية دون رد، بينما استطاع النصر أن يجلب فوزا من أنياب الرائد بهدفين دون رد بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بينما يدخل النصر بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، المباراة وهو يأمل في حصد الثلاث نقاط من أجل الإبقاء على آماله للمنافسة على الفوز باللقب المتوج به العام الماضي، جول العرب مباراة الهلال والنصر على ملعب الملك سعود اليوم الأحد 27 أكتوبر موسم 2019-2020، goalarab.

ويمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد النصر بديربي الرياض، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة لايف بدون تقطيع وبث حي ومباشر بدون إعلانات KORA LIVE.

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