Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي يواصل الضغط على ليفربول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد الرحمن السيد
Advertisements
تمكن فريق مانشستر سيتي من الضغط على منافسه المباشر ليفربول، وذلك بعدما تمكن من السيتيزين من الفوز على استون فيلا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

قاد مانشستر سيتي نحو الفوز كلًا من الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، بالإضافة إلى نجم الوسط الإسباني ديفيد سيلفا، قبل أن يختتم إيلكاي جوندوجان ثلاثية مانشستر سيتي خلال المباراة التي شارك خلالها النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وظهر بصورة جيدة رفقة الوافد الجديد إلى البريميرليج .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي له مباراة أقل .

وعلى صعيد أخر، يستعد ليفربول لمواصلة رحلة الابتعاد عن مانشستر سيتي ، عندما يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في قمة منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج .

ويطمح الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، إلى تحقيق الفوز ضد توتنهام واقتناص نقاط المباراة الثلاث، من أجل الابتعاد عن مانشستر سيتي، في الصراع الثنائي على قمة ترتيب البريميرليج، حيث أن الفوز سيرفع رصيد الريدز إلى النقطة 28، ليعود الفارق إلى 6 نقاط كاملة مع مانشستر سيتي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح الى ريال مدريد محمد صلاح ترتيب البريميرليج اليوم

أخبار تهمك

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ 43 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ربع ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول جودة متعدد «

منذ ساعة و 15 دقيقة

العروض تنهال على حارس الأهلي واللاعب يؤجل قرار الرحيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة محمود الخطيب في قناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ يوم

كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع HD

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ حوالي 8 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SAL

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بعد سقوط مانشستر سيتي.. الطريق أصبح مُمهد أمام ليفربول لتتويج غائب منذ 28 عامًا بالدوري الإنجليزي

جوارديولا يعترف: ليفربول أفضل فريق في العالم

38 نقطة تفصل ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وتحقيق الحلم الغائب منذ 29 عامًا

بالأرقام.. كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 31 يناير 2019

بمشاركة تريزيجيه.. مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

06:12 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

06:16 م

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

03:08 م

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SAL

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status