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مركز شباب سنهور بالفيوم يفوز في أولى مباريات دوري مراكز الشباب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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حقق فريق مركز شباب سنهور "الشهيد محمود رمضان" الفوز في المباراة الاولي على فريق مركز شباب سنوفر بنتيجة 14 وذلك ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب بالمحافظة -النسخة الثامنة – والتى اقيمت فى ملعب مركز شباب طاميه.

وأحرز أهداف فريق سنهور اللاعبين حماده شنح وحماده ميزار وكريم شعبان و"حته " ويقود الفريق فنيا الكابتن رامي ربيع والكابتن محمد حلوم ومدير الفريق ساهر النجار والجهاز الاداري رمضان السيد البغل واحمد السيد النجار.

ويلقى الفريق دعم كبير من مجلس ادارة المركز برئاسة أحمد عويس حافظ رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشهيد محمود رمضان سنهور القبلية وعبدالنبي صديق مدير النادي.

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مصر سنهور اخبار

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