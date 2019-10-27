«كول كورة NOW دوري بلس»: مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر LIVE KSA هدف الهلال I7SRY رابط ماتش الهلال اليوم dawriplus

يستضيف نادي الهلال السعودي YALLA SHOOT نظيره نادي النصر نظيره نادي النصر اليوم الأحد 27 أكتوبر في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر بديربي الرياض

وستذاع مباراة الهلال والنصر اليوم KORA LIVE بديربي الرياض في الدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية HD 3"وقناة "السعودية الرياضية HD 1" بتعليق فارس عوض ومشاري القرني.

موعد مباراة الهلال والنصر بديربي الرياض

وستلعب مباراة الهلال والنصر بديربي الرياض في الدوري السعودي KORA ONLINE في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية على استاد جامعة الملك سعود.

بث مباشر لمباراة الهلال والنصر

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال والنصر بديربي الرياض في الدوري السعودي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النصر والهلال بديربي الرياض بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي KORA LIVE برصيد 19 نقطة من أصل 7 نقاط خاضها الفريق حتى الآن في الدوري السعودي.

بينما يتواجد نادي النصر في المركز السابع YALLA SHOOTمن جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق أيضا حتى الآن في الدوري السعودي.