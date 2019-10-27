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محافظ الأقصر: لن يتم التهاون في تشويه لأي مشروع تطوير

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:23 م
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المستشار مصطفي ألهم
المستشار مصطفي ألهم
طاهر الحساني
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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر علي ضرورة الحفاظ علي المال العام وصيانته، مؤكدًا أن مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة تستهدف في المقام الاول خدمة المواطنين واظهار المحافظة بالشكل اللائق بتاريخها وحضارتها لافتا الي انه لن يتم التهاون في اي تشويه متعمد لاي مشروع تطوير او الحاق الضرر به وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدها محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات المختلفة ومسئولي المديريات بالمحافظة.

تم خلال المجلس مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوسع في خطة تطوير مدينة الأقصر والحفاظ علي ما تم انجازه بمشروع تطوير كورنيش النيل وتخصيص نقاط وخدمات حماية مع القيام بدراسة مستفيضة لحل ازمة الحنطور ووضع تصور متكامل يخفف من الأثار السلبية المتعلقة به.

وخلال الجلسة استعرض المحافظ عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال والخاصة ببحث تطوير المناطق العشوائية وتنظيم دورة المكاتبات والمخاطبات الرسمية وتكثيف حملات ازالة الإشغالات والتعديات واستكمال خطة رصف منطقة شرق السكة الحديد.

كما تم خلال الجلسة مناقشة بعض الطلبات المقدمة من رؤساء المدن بهدف تطوير وتنمية الخدمات المقدمة للمواطنين حيث بحث المحافظ مع رئيس مدينة الطود الية حماية الشوارع والطرقات عبر توجيه المحلات والمنشأت التجارية لتركيب كاميرات مراقبة كما ناقش مع نائب رئيس مدينة ارمنت كيفية استغلال جزء من اراضي املاك الدولة في انشاء مشروعات للطاقة الشمسية واقامة مرسي سياحي وبحث مع رئيس مدينة البياضية ووكيل وزارة التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية سبل الاستفادة من املاك الدولة في انشاء مدرسة ثانوي للفتيات وتوسعة مقر الحملة الميكانيكية وبحث مع رئيس مدينة الزينية انشاء مبني اداري للوحدة المحلية لقرية الصعايدة.

وخلال الجلسة تم عرض عدد من الطلبات الاستثمارية والمشروعات الخاصة المقدمة للمحافظة والتي تهدف لتنمية موارد الدولة وتطوير الخدمات المقدمة المحافظة حيث وجه المحافظ رؤساء المدن ومسئولي المديريات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة ببحث كافة الطلبات المقدمة وعمل دراسة متكاملة متضمنة العوامل الايجابية لكل مشروع وكيفية تلافي العوامل السلبية بما يسهم في الصالح العام ولخدمة المواطن.

كما نوقش خلال الجلسة ما تم إنجازه بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ومدي اقبال المواطنين علي التسجيل وخطة ميكنة الوحدات الصحية ضمن مشروع التحول الرقمي.

وخلال الجلسة اعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من ادارة الازمات والكوارث عقب اشادة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجهود الادارة حيث وجه المحافظ بالاعداد لتكريم فريق عمل الادارة وتوجيه الشكر لهم.
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مصر محافظ الاقصر المستشار مصطفي ألهم اخبار

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