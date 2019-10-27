«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت KSA AlHilal رابط مباشر متعدد AlHilal Saudi
يستعد نادي الهلال
السعودي لمواجهة نظيره نادي النصر اليوم الأحد 27 أكتوبر في ديربي الرياض ضمن منافسات
الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.
موعد مباراة الهلال
والنصر بديربي الرياض
وستلعب مباراة
الهلال والنصر بديربي الرياض في الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق
مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية على استاد جامعة
الملك سعود.
القنوات الناقلة
لمباراة الهلال والنصر بديربي الرياض
وستذاع مباراة
الهلال والنصر اليوم بديربي الرياض في الدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية
HD
3"وقناة
"السعودية الرياضية HD 1"
بتعليق فارس عوض ومشاري القرني.
بث مباشر لمباراة
الهلال والنصر
ويقدم موقع
"الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال والنصر بديربي الرياض في الدوري السعودي
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ترتيب الفريقين
بالدوري السعودي
ويتواجد نادي الهلال
في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من أصل 7 نقاط خاضها الفريق حتى
الآن في الدوري السعودي.