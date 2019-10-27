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مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:16 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي yalla shoot، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .

يدخل ليفريول ضد توتنهام اليوم bein match، بهدف استعادة نغمة الانتصارات، وذلك بعدما سقط الفريق في فخ التعادل للمرة الأولى خلال الموسم في الجولة الماضية ضد مانشستر يونايتدkoraonline، ليفشل في الوصول إلى الفوز التاسع على التوالي، إلا أنه واصل تصدره جدول الترتيب برصيد 25 نقطة goalarab .

وعلى الجهة الأخرى، يدخل توتنهام ضد ليفربول في مباراة اليوم kora star، بهدف الفوز والحصول على الثلاثة نقاط، من أجل تعديل وضع الفريق بجدول ترتيب البطولة.

ويحتل توتنهام المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج yalla live ، برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن آرسنال صاحب المركز الخامس live7hd .

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