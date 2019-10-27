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خالد الجندي: هذه كانت مشكلة كل الأنبياء مع أقوامهم (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشكلة الأنبياء مع قومهم كانت تمسكهم بعادات آبائهم، متابعًا: "كانوا بيقولوا للأنبياء إحنا وجدنا آبائتا بيفعلوا كده يبقى هنعمل زي ما عملوا ومش هنسيب إللي كانوا بيعملوه".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن كل شخص لديه جزء من القداسة النفسية الناتجة عن عادات أبيه أو أمه، وبالتالي ينظر إلى ما تركه الآباء بنوع من القداسة، مستكملًا: "ودي مشكلة الأنبياء، ودي غلط".

وأشار إلى أن معركة القرآن هي معركة لملمة التراث؛ أي عدم انتقاء التراث، أي عدم انتقاء ما ينفعك من التراث، وترك الأشياء السيئة لماضيها.

وأوضح أن التراث هو ما تركه السابقون من فكر ومعتقد وثقافة، لافتًا إلى أن التراث لا يعني الأموال أو القرآن والسنة.
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