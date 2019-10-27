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تشكيل النصر ضد الهلال في ديربي الرياض اليوم (الدوري السعودي)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:16 م
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فريق النصر
فريق النصر
أميرة فطيم
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أعلن روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الهلال، مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت فلسطين، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش

وفيما يلي تشكيل فريق النصر في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: برادلي جونز

خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: يحيي الشهري - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله


بينما جاء في القائمة الاحتياطية كل من: وليد عبدالله، عمر هوساوي، عبدالعزيز الجبرين، مختار علي، أيمن يحيى، عوض خميس، فهد الجميعة، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.
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