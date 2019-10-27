"قتل الأبرياء في مصر وعملية مقتله سرية".. ماذا قال "ترامب" عن أبو بكر البغدادي؟

فرحة عارمة عمت أنحاء العالم، بعد الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الذي تسبب في مقتل الكثير من الأبرياء في مصر ومعظم دول العالم، إذ تخلص الجميع منهم، بمقتله على يد القوات الأمريكية في سوريا، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافة التفاصيل.





عملية معقدة

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن قوات أمريكية فقط من قامت بعملية قتل أبو بكر البغدادي في سوريا، مضيفًا أن المهمة كانت معقدة لكنه قتل بطريقة فظيعة جدا وهناك أشخاص اعتقلناهم، حيث تم اعتقلنا 11 طفلًا خلال العملية وتم وضعهم تحت الرعاية.





وحول وضعه أثناء مقتله، قال ترامب، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي كان في حالة ذعر وكان يبكى ويصرخ، لافتًا إلى أنه قتل وتسبب بمقتل 3 من أطفاله خلال العملية.





هوية البغدادي

وقال "ترامب"، إن اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله، مشددًا على أن خلفاء البغدادي "تحت أعين" الولايات المتحدة الأمريكية.





وأعلن "ترامب"، أنه سيتواصل مع بعض العائلات الأمريكية التي فقدت ذويهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، وسوف أتحدث مع عائلة الرهينة كايلا ميلر وما فعله لها بالطبع كانت قصة مروعة، وسجنها لمدة طويلة، وكانت فتاة جميلة جدا وتساعد الأشخاص، وظن أبو بكر البغدادي أنها جميلة ثم وضعها في الأسر ثم قتلها، لقد كان حيوانا جبانا.





تفاصيل مقتله

وفيما يخص تفاصيل مقتله، قال الرئيس الأمريكي، إنه تم قتل أبو بكر البغدادي داخل نفق، وقد جلب 3 أطفال معه داخل النفق، موضحًا أنه وصل إلى نهاية النفق، وفجر نفسه مع أطفاله من خلال سترته المخففة، وجثته اندثرت داخل النفق.





وأضاف "ترامب"، أن عينات الحمض النووى أثبت مقتل ابو بكر البغداي، لافتًا إلى أنه قضى أخر لحظات حياته في رعب وخوف، حيث جمعنا أدوات حساسة جدًا تتعلق بنشأته وخطته المستقبلة.





الاستعدادات الأمريكية

وأشار "ترامب"، إلى أنه اجتمع مع فريقه في غرفة متابعة المواقف في البيت الأبيض في الخامسة مساء أمس السبت بتوقيت واشنطن، وبعد لحظات بدأ إقلاع المروحيات التي قامت بعملية استهداف البغدادي، متابعًا أنه كانت هناك طلقات أُطلقت على المروحيات الأمريكية أثناء توجهها إلى الموقع وقامت الطائرات بالرد.





سرية العملية

وفي هذا الصدد، أوضح ترامب، أن عملية التخلص من الإرهابى أبو بكر البغدادي بدأت قبل أسبوعين، قائلًا: "حددنا مكانه وعرفنا أنه سيكون في مكان محدد ولذلك نجحت العملية بنجاح".





وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل تخص هذه العملية حيث إنها كانت سرية جدًا، والأشخاص الذين علموا بها قليلون ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة تخص هذه العملية، موضحًا أن تسريب هذه العملية كان من الممكن أن يؤدى إلى فشلها وكان الممكن أن يصل الأمر إذا تم تسريبه إلى كل المشاركين فيها.





العالم أصبح أكثر أمانًا

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن زعيم تنظيم داعش كان متوحشا وعنيفا والآن لقى حتفه، مقدما الشكر إلى سوريا والعراق والأكراد في سوريا، على الدعم من أجل التخلص من أبو بكر البغدادي.





ووجه الرئيس ترامب، الشكر إلى رجال الاستخبارات الذين جعلوا هذه العملية ممكنة، وكذلك الجنود الأمريكيين وهيئة الأركان الأمريكية والمتحرفين فى وكالات أمريكية أخرى على التخلص من هذا الجبان، قائلًا: "العالم الآن مكان أكثر آمنا".





وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أن الأكراد في سوريا قدموا معلومات مفيدة إلى القوات الأمريكية المشاركة في عملية قتل أبو بكر البغدادي.





الكلب الأمريكي

وعلى صعيد آخر، أشاد دونالد ترامب، بالكلب الأمريكي الذي أصيب أثناء مشاركة القوات في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في سوريا، إن هذا الكلب موهوب أصيب وتم إعادته.





قتل الأبرياء في مصر

واختتم "ترامب"، تصريحاته بقوله؛ " الإرهابيون قتلوا أبرياء ولا ينبغي أن يناموا بهدوء وراحة مع علمهم بأننا سنقضى عليهم، متابعًا؛ "داعش تسبب في جرائم مروعة، حيث قتل المسيحيين في ليبيا ومصر، وقتل الإيزيديين في العراق، ويعد من أسوأ التنظيمات الارهابية".











