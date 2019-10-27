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تشكيل الهلال ضد النصر في ديربي الرياض اليوم (الدوري السعودي)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:15 م
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فريق الهلال
فريق الهلال
أميرة فطيم
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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة النصر، مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت فلسطين، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش

وفيما يلي تشكيل فريق الهلال في مواجهة النصر:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج - جوستافو كويلار

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريه كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

وجاء في قائمة الاحتياط كل من: محمد الواكد، عبدالله الحفاظ، حسن كادش، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، سيباستيان جيوفنكو، صالح الشهري.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.
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