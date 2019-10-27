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إحالة عاطل للجنايات لحيازته "2 كيلو بانجو" بالمرج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أصدرت نيابة المرج قرار بإحالة، عاطل إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، لحيازته على كمية كبيرة من مخدر الاستروكس والبانجو.

تعود تفاصيل الواقعة البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو من مخدر البانجو و140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصر عاطل جنايات بانجو اخبار

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