خادم الحرمين يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 426 مواطناً وموطنة

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الموافقة على منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.





وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:





إبراهيم سعدالله الهتاني، إبراهيم صغير العنزي، إبراهيم عبدالرحمن المسلم، إبراهيم عبدالله مباركي، إبراهيم علي عطيف، إبراهيم محمد المالكي، إبراهيم مهدي النخيفي، إبراهيم موسى النخلي، إبراهيم ناصر عزيزي، أبو السبل زين حسين صدام، أحمد حسن الشهري، أحمد حسن الفرحان، أحمد حمود العنزي، أحمد رده الحربي، أحمد زايد المعدي، أحمد سالم البارقي، احمد سلمان المطيري، أحمد عبدالله الشهراني، أحمد عبدالواحد المطيري، أحمد عواض القرني، أحمد عويض المطيري، أحمد فهيد السهلي، أحمد محمد فقيه، أحمد محمد الصويدر، أحمد مسفر آل عازب، أحمد مشني الغامدي، أحمد منصور بن فار س، أحمد هندي البلادي، أحمد يحي بن يحيى واصلي، إراده محمد حنتول، البراء بدر الفريخ، الحميدي متعب المطيري، العنود حميدان المطيري، النبره بدر العتيبي، إلهام عبدالملك حسين راوه، امطاهره موسى الشهراني، أمل أحمد خزمى، أمل فراج الجحدلي، امنه عادل دقرشاوي، امنه ناصر الضمدي، أنس عمر سندي، انور عابد الشماسي، إيمان عيظه الصيعري، إيهاب محمد مساعد، بداح فرج الدوسري، بدر صالح الدخيل، بدر عبدالرحمن الحسين، بدر عبدالعزيز الشهري، بندر سلطان العمري، بندر صالح السويلم، بندر هادي دغريري، بينه محمد العتيبي، تركي خلف الحربي، تركي سعيد الوادعي، تركي عبدالعزيز السلمي، تركي علي العمر، تركيه جبران الخالدي، تهاني عوض الحربي، ثامر بديع الحارثي، جاسر صالح الجاسر، جاسم محمد بوسعد، جزوى نايف العيبي، جوزاء محمد الدوسري، جوهره مهدي المالكي، حاتم احمد المالكي، حامد محمد المنتشري، حسن احمد الحويطي، حسنيه سالم الفهمي، حسين صبحي الصبيان، حسين محمد معشي، حصه حسن القرني، حمود فلاح الشراري، حنان شعوي المطيري، خالد حضاض المطيري، خالد عجاج العنزي، يحي علي العبدلي، يحي محمد النجعي، خديجه فيصل صالح وجيه، خفره خالد الدوسري، خلود محمد الرويثي، خوله حمد الدخيل، داود سليمان ابراهيم النجار، رانيا حمدي العبسي، رانيا خالد باسليمان، رحيل خلف الزلفي، رهف عبدالله الشهراني، ريم عبدالرحمن السالمي، زهوه محمد الجبر، زياد عبدالعزيز احمد حسن، زيد ابراهيم الزيد، زينه مسفر المحاميد، ساره يوسف المنتشري، سالم محمد الزهراني، سامي صعفق الشمري، سامي عبدالرحمن ابوحيمد، سامي علي العمري، سعد خالد القحطاني، سعد دليم العتيبي، سعد سامي الشطيري، سعد سعيد الاحمري، سعدعوضه الاحمري، سعد محمد الشمراني، سعد ناصر القحطاني، سعدى محمد العامري، سعود الحميدي البراك، سعود دحيم الحربي، سعود فهد الكثيري، سعيد عويضه اليامي، سعيد يحيى القحطاني، سفر مرعي الشهراني، سفره تركي العتيبي، سفيان عبدالله المجيدل، سلاف باين الحربي، سلطان جابر عسيري، سلطان خضر السلمي، سلطان رده الراشدي، سلطان شعيفان الدوسري، سلطان صالح العنزي، سلطان محمد الراشد، سلطان محمد ال الظهر، سلطان هاشم الشريف، سلمان خلف الشمري، سلمان سفر الهذلي، سلمى يحيى الودعاني، سماهر محمد المجيريش، سهاء علي عجيم، شبيب معزي السالمي، شذا عمري الشابحي، شريفه تركي الشهري، شريفه زين القرني، شعلان علي الشهري، شوفه حسين العنزي، شوق محمد العلواني، شوقه عبدالله هزازي، يحيى محمد الشهري، شيخه ابراهيم السبيت، صافيه محمد القحطاني، صالح حسين المري، صالح حسين اليامي، صالح سعيد الغامدي، صالح عبدالرحمن ابوعايش، صالح علي القرني، صالح محمد المولد، صالح مساعد الحارثي، صالحه عطيه عامري، صفوان عبدالواحد خياط، صفيه محمد الزهراني، طارق عبدالله القحطاني، طلال احمد السيد، طلال مدالله الشراري، عابد حمد الخماش، عابد عتيق السلمي، عادل دحيلان الشراري، عادل عبدالله السلامين، عادل عمر هزازي، عادل محمد العسيري، عادل محمد فقيهي، عادي مشيعل السلمي، عابد صالح الغامدي، عايض صالح القرني، عاند محمد الجهني، عايشه سحبان سليماني، عائشه عبدالعزيز العباد، عبادي محمد الشيخي، عبدالرحمن جمعه الخيبري، عبدالرحمن خلف الزلفي، عبدالرحمن سعود التمران، عبدالرحمن سعيد القحطاني، عبدالرحمن صالح الشويمان، عبدالرحمن عبدالسلام عبدالرحمن، عبدالرحمن محمد المستادي، عبدالرحمن محيسن المالكي، عبدالعالي فهد الحربي، عبدالعزيز أحمد الأسمري.

// يتبع //

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ع / عام / منح 426 مواطنًا وموطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية/ إضافة أولى واخيرة

كما تضمنت أسماء المتبرعين والمتبرعات بأحد أعضائهم الرئيسية:

عبدالعزيز سعد القرني، يوسف مذكر البيشي، عبدالعزيز سعد القحطاني، عبدالعزيز سعود المطيري، عبدالعزيز عابد السفياني، عبدالعزيز عايض زهير، عبدالعزيز عبدالله الزهراني، عبدالعزيز قطيف الاشجعي، عبدالعزيز محمد عسيري، عبدالعزيز مساعد الورده، عبدالعزيز مستور الزهراني، عبدالعزيز نافع الشمري، عبدالعزيز هديبان الصاعدي، عبدالعزيز هويل الخلوي، عبدالعزيز ياسين الفقيه، عبدالغفور يوسف ال مزعل، عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم، عبدالله بريدان الشراري، عبدالله حامد الفارسي، عبدالله حسن خبراني، عبدالله حسين السريعي، عبدالله حسين محنشي، عبدالله ساعد الثبيتي، عبدالله سالم المطيري، عبدالله سامي الزويد، عبدالله طلق المطيري، عبدالله عايض القحطاني، عبدالله عبدالرحمن الزريج، عبدالله علي اليامي، عبدالله عوض القحطاني، يحيى علي الاسمري، عبدالله محمد الكستبان، عبدالله مسفر الشهري، عبدالله هادي الشقيفي، عبدالله يحيى الشهراني، عبدالمجيد حمود الرويلي، عبدالمجيد وهب العنزي، عبدالهادي عيسى الودعاني، عبدالهادي محمد ال برمان، عبدالواحد عوض العمري، عبير صالح الرحمه، عبير نفيع السلمي، عثمان سلمان بوحلق، عزيز رميح اليزيدي، عزيز علي العسيري، عفاف فاروق قاسم، عقيله ابراهيم المرزوق، علي احمد الشهري، علي حسن نهاري، علي خيرات سهلي، علي طميش الحارثي، علي عبدالله العمري، علي عبدالله القحطاني، علي مبارك ال نصيب، علي محمد الخثعمي، علي محمد الحربي، علي محمد الحارثي، علي محمد القحطاني، علي محمد حكمي، علي ناشي الجدعاني، عمر احمد المرحبي، عمر خالد الحربي، عيسى خلف الفقيه، عيسى محمد عسيري، عيشه عبدالرحيم ناقرو، غزوى خضير المطيري، فارس احمد الزهراني، فارس حمد العتيبي، فاطم عبدالله فقيهي، فاطمه احمد كريري، فاطمه محمد ال عوض، فاطمه محمد العطوي، فاطمه مفرح الشهري، فالح محسن السبيعي، فايز احمد القثامي، فائع محمد الزعلاء، فجر مطلق المطيري، فراس حسن عشي، فرج حسين القحطاني، فضل راشد الشمري، فلاح عبدالرحمن المري، فهاد مبارك الفهيقي، فهد برجس العنزي، فهد زين الله المطيري، فهد سيف القحطاني، فهد عبدالعزيز المطيري، فهد محمد الغامدي، فهد محمد الرحمه، فهد محمد الرويلي، فواز محمد الشهراني، فوزيه رجيان العتيبي، فؤاد احمد شراحيلي، فيحاء عائض الحربي، فيصل فهد المسعود، فيصل محمد الحربي، لطيفه سعد لسلوم، لمى عبدالرحمن البابطين، ليلى أحمد الناصر، ماجد بداح القحطاني، ماجد عبدالله الحمادي، ماجد عبيد الجدعاني، مازن عبدالله الاسمري، مانع لافي العتيبي، ماهر سالم الطويرقي، مبارك عبدالله السبيعي، مبارك محمد الصيعري، مبروك محمد الغامدي، متعب عبدالجبار الجعيد، متعب مناجي المطيري، محسن علي خزمي، محمد ابراهيم الشمراني، محمد ابراهيم القادري، محمد بندر القحطاني، محمد جبار صهلولي، محمد جبرتي الجدعاني، محمد حسين القحطاني، محمد حمدان ال حمدان، محمد خالد الجريسي، محمد خضر العطوي، محمد خميس الخالدي، محمد دليشان الفارس، محمد زيد الدوسري، محمد سعيد ال خضر، محمد صالح البريكي، محمد عايض الهاجري، محمد عبدالرحمن المسند، محمد عبدالله الخالدي، يحيى محسن قصادي، محمد عبيد الميراني، محمد عزام العتيبي، محمد عزيز العمري، محمد علي حفظي، محمد علي الزبيدي، محمد علي الوادعي، محمد علي سحاري، محمد مبارك البيشي، محمد مناحي الاكلبي، محمد منصور القحطاني، محمد موسى المشنوي، محمد ناصر القحطاني، محمد ناصر حربي، محمد وصل الله الشيخ، محمد يحيى المالكي، مراد عبدالرحمن خشيفاتي، مرام سالم باتياه، مرعي عبدالله الشهراني، مرعي علي الحارثي، مروان عبدالعزيز شيبي، مريم داحش خبراني، مزنه راشد الدوسري، مسفر جبار الغامدي، مسلم رزيق الزهراني، مشارع صالح الشراري، مشاري معيض الزهراني، مشاري مقعد الشيباني، مشبب عبدالله ال بكره، مشعل احمد الشهراني، مشل طريف الشمري، مصعب محمد السلمي، مصلح صليح الذبياني، معتز بشير العبدالله، مفرح موسى حريصي، ممدوح عبدالله الشمراني، منصور حمود العنزي، منصور عبدالعزيز الشهري، منصور علي الجهني، منيره محمد البيشي، منيف رداد الشمري، مهدي عبدالله العمري، موسى جابر احمدي، مؤيد محمد الهوساوي، ناديه علي الزهراني، ناصر صويلح الجهني، ناصر عازب اليامي، ناصر علي العجمي، نايف دليم المطيري، نايف محمد مصيري، نجيب عبدالهادي ال الهاد ي، ندى محمد الشمري، نسرين عبدالعزيز يماني، نعمه فهد اليامي، نهاد علي القحطاني، نهى محمد الصمداني، نواف صبيح الصبيحي، نواف محمد الحربي، نوال ظافر الوادعي، نوال مانع النخيلي، نوره عبدالله العتيبي، نوف خلف الرويلي، نوف عواض العتيبي، نيازي سعيد مناظر، هاله زايد عسيري، هاني غرسان الزهراني، هدى جمعان الغامدي، هدى حسن العبدالجبار، هدى عبدالله الشهري، هدى محمد الشهراني، هشام خالد المحيسن، هلا عبدالله الطخيس، هليل مخضور المالكي، هميل عبدالله مبطي الغامدي، هند ردعان منصور الاسمري، وصايف محمد درباح، وفاء ثاني الثاني، وفاء محمد هباش، وليد عباد الغامدي، يحيى احمد حسين حقوي، ابراهيم محمد عسيري، احمد كرمان باكرمان، احمد مناحي العنزي، احمد ناصر الشهراني، ايهاب عبدالله صعيدي، بخيت محمد الزهراني، بندر صلاح الجهني، راكان محمد القحطاني، رثعاء محمد القحطاني، رجاء فرحان صالح، رضوان علي ابوشرحه، زياد عبدالله الوهابي، شخصه محمد ال مرقان، عبدالله شعبان العمري، علي سعيد اليامي، عواطف الحميدي الحربي، غدير عبدالله المدرع، فهد احمد البارقي، فوزيه سويلم المطيري، قطما جدعان السبيعي، محمد سليم الرقابي، معاذ حسين القحطاني، نايف خالد العويس، نايف صالح ال بوعليان، نايف عبدالرحمن السليطين، هدى حمود الشهري، هيفاء احمد سفياني، أنور محمد العنزي، حمد عبدالله النغيمشي، حنين حسن الشنبري، خالد علي الحكمي، دباس حمود الشيباني، راكان جزاء الشريف، ريم عامر العتيبي، عبدالعزيز علي البحيري، فهد ناصر العتيبي، فهد ناصر الدوسري، محمد احمد العطوي، محمد احمد العمري، هاجر مبارك العنزي، هناء عبدالعزيز السلولي، وريف مفلح الحربي.



