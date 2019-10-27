الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة،

وذلك يوم الخميس القادم.



وقد صدر عن الديوان الملكي اليوم (الأحد) البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441 حسب تقويم أم القرى؛ فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

و تحرص العديد من الدول الإسلامية على أداء صلاة الاستسقاء تبعا لسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن أبرزها المملكة العربية السعودية، حيث ناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إقامة #صلاة_الاستسقاء اليوم في أنحاء المملكة.

دعاء المطر المستجاب، ويستمر المسلمون جميعا في أوقات نزول المطر، في ترديد الأدعية المستجابة آملين من الله تعالى أن يستجيب لهم دعواتهم، لأنها من أحب الأوقات التي تكون أبواب السموات فيها مفتوحة والتي يتضرع فيها المؤمنون إلى الله تعالى كي يحقق آمالهم وأحلامهم، ولهذا نصحنا ديننا الحنيف على الاكثار من دعاء المطر وقت نزوله.

الدعاء بعد نزول المطر

دعاء المطر المستجاب يكثر بشكل ملحوظ أيام الشتاء ووقت العواصف والرياح الشديدة، وكما ذكرنا أحب الأدعية المستجابة وقت نزول المطر، فهنالك أيضا أيضا مستحبة بعد نزول المطر يرددها العبد شاكرا ربه فيقول:

اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

دعاء المطر والرعد والبرق واحب الأدعية المستجابة عند هطول المطر، الدعاء الذي لا يرد أبدا، فهو الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء وقت نزول المطر وهبوط الرياح الشديدة والرعد، فعلى المسلم ألا يضيع تلك الفرصة أبدا، ويوجه دعائه إلى الله تعالى فور نزول المطر علها تكون ساعة استجابة وتقبل للدعاء، فأكثروا من الأدعية والتضرع لله تعالى وقت نزول المطر .

دعاء المطر المستجاب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه “اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر”، إذ لا تعود يد تضرعت وخشعت لله تعالى، وقت نزول المطر، وتوسلت بالدعاء والترجي، وعادت خائبة أبدا.



