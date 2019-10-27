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تعليم الفيوم: تأهيل معلمي فني إنتاج حيواني وداجني وفقا لمنظومة الجدارات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الأحد، تدريب الجدارات بالتعليم الفني على مستوى محافظات (الفيوم. بنى سويف. اسيوط. سوهاج. الوادي الجديد).

تابع وكيل تعليم الفيوم، القاعات التدريبية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية وعددها 3 قاعات تدريبية وتشمل تخصصات التعليم الزراعي (محاصيل الحقل - هندسة زراعية - فني إنتاج دواجن وحيواني).

كما تابع عبدالله، القاعات التدريبية بمدرسة الفيوم التجارية للبنات ويرافقه المهندس أشرف عبدالرحيم إسماعيل مدير عام التعليم الفني، والأستاذ محمد أبوالحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم، حيث تفقد القاعة التدريبية وبها تخصص فني قانون تجاري، والتقى بالسادة المتدربين، ورحب بهم بمحافظة الفيوم، واكد للجميع على أهمية التدريب وضرورة تطبيق ما تم التدريب عليه بالمدارس.
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الكلمات المفتاحية

مصر حيوان تعليم الفيوم اخبار

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