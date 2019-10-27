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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر اليوم 27-10-2019 في دوري محمد بن سلمان بث مباشر الهلال dawriplusks

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:50 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر الهلال والنصر في الدوري السعودي

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بعد فوزه على ضمك بثلاثية نظيفة على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يسعى الهلال لمواصلة سلسلة الانتصارت التي حققها منذ بداية الموسم ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. سجل الزعيم 22 هدفاً ومني مرماه ب 6 أهداف.

وعلى صعيد آخر، يقدم النصر مستويات متذبذبة في الفترة الأخيرة والتي بدأت بدأت بتلقيه هزيمه قاسية أمام السد القطري في مباراة العودة في الدوري ربع نهائي من بطولو دوري أبطال آسيا. أما على المستوى المحلي، فقد فشل النصر في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع كلا من الشباب والأهلي وخسر في مباراة الحزم بهدف نظيف ليعود إلى طريق الانتصارات بتحقيقه فوزا ثمينا أمام مضيفه الرائد بهدفين نظيفين وذلكضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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