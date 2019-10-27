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تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية الكويتية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:46 م
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تسويق المنتجات الزراعية
تسويق المنتجات الزراعية
وكالات
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن إبرام بروتكول تعاون مع الاتحاد الكويتي للمزارعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتأسيس  شركة مساهمة لتسويق المنتجات الزراعية.

وقال سالم الرشيدي الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت، أن الوزارة بادرت بعقد لقاءات مع الأطراف ذوي الاختصاص لتحقيق الأمن الغذائي، ونتج عن تلك اللقاءات إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأكد على حرص الوزارة على دعم المزارع الكويتية والمنتج الوطني، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.

وأهم ما جاء في هذا البروتوكول هو التزام الاتحاد الكويتي للمزارعين بتأسيس شركة مساهمة لتسويق المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين أطراف البروتوكول الثلاثة والشركة المنشأة.

يأتي ذلك على الرغم من توجيه عدة كتب للرشيدي من الوزارة تطلب فيها تفعيل البروتوكول وموافاة الوزارة بكل الإجراءات التي قام بها الاتحاد لوضع البروتوكول موضع التنفيذ.

وأكد على دعم الوزارة للمنتج الوطني وحرصها على مصالح المزارع الكويتي ولا تألو جهدا في تامين خطة الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، كما ستظل تمد يدها للجميع بهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن في إطار القوانين ذات الصلة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الشؤون الاجتماعية المنتجات الزراعية الكويتية المزارع الكويتية الزراعة الكويتية الأمن الغذائي

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