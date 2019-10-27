يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر Saudi Professional League

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في السعودية ومنطقة الخليج، مباراة الدربي السعودي بين الكبيرين الهلال والنصر، في المباراة التي تجمعهما الليلة على ملعب جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية الرياض، ونحن من خلال موقعنا الفجر الرياضي سنقدم لكم تفاصيل اللقاء، من موعد اللقاء، والتشكيل المتوقع للفريقين، وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.





يستضيف الزعيم الهلال فريق النصر العالمي، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية المفتوحة HD 1.









التشكيل المتوقع لفريق الهلال اليوم.

حراسة المرمى ( عبد الله المعيوف).

خط الدفاع ( ياسر الشهراني، عبد الله الحافظ، هيون سون، محمد البريك).

خط الوسط ( محمد كونو، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، جوستافو، سالم الدوسري)

خط الهجوم ( جوميس).













التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة اليوم.

حراسة المرمى( رادلي جونز).

خط الدفاع ( عبد الرحمن العبيد، عمروهوساوي، مايكون بيريرا، سلطان الغنام).

خط الوسط( جوليانو، بتروس ماتيوس، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، نور الدين مرابط).

خط الهجوم ( عبد الرزاق حمد الله).

حكم مباراة الهلال والنصر اليوم.

اختارت لجنة الحكام الحكم الدولي الأسباني، تشافي استرادا ليقود الدربي السعودي الليلة.





ملعب محيط الرعب يعطي الأفضلية للزعيم الليلة.

تقابل الزعيم مع العالمي 30 مباراة، في ملعب محيط الرعب، كانت الأفضلية للزعيم، حيث فاز في 20 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر في 4 مباريات، فقط وسجل 60 هدف في شباك العالمي، واستقبل 33 هدف فقط في شباكه.



