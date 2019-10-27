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وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:40 م
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مهرجان الإفروصيني
مهرجان الإفروصيني
سعد نبيل
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وصلت منذ قليل كلٍ من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمستشار الثقافي الصيني، ووزير الهجرة، والفنان محمود قابيل والفنانة رانيا فريد شوقي، ومطرب بلاك تيما أمير صلاح، وكوكبة من قيادات وزارة الثقافة، الى معبد فيله بالأقصر، لإطلاق فعليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الافرو صيني، برئاسة الدكتورة سهير عبدالقادر.

وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".

بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.

ومن المقرر أن يكرم فريق "بلاك تيما"، الذي يعد أحد الفرق الذي ساهمت في إعادة إحياء الفن النوبي بأشكال تناسب الجيل الحالي، وهي فرقة مصرية تأسست في عـام 2004 تميزت بالتنوع في الموسـيقى وأسلوبها، وآخر ألبوم لها "لون الكاكاو".

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.

على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان
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