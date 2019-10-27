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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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مباراة ليفربول وتوتنهام تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول وتوتنهام تأتي ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريمييرليغ).

يستضيف ليفربول المتصدّر (25 نقطة) توتنهام السابع (12 نقطة) والمتعثّر هذا الموسم وعينه على انتزاع النقاط الثلاث والمحافظة على الفارق الذي يفصله عن مطارديه.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام
 

ويملك فريق المدرب الألماني يورغن كلوب كل الإمكانيات للإطاحة بضيفه الذي يعاني في بداية هذا الموسم من تذبذب في الأداء والنتائج.

ورغم ذلك سيحاول رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الخروج بأخف الأضرار من ملعب الأنفيلد والوقوف في وجه المد الهجومي لزملاء النجم المصري محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام سيكون يوم الأحد في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل خليل البلوشي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.


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