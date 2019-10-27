«يلا شووت» KORA LIVE مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشرSaudi League رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يستضيف استاد جامعة الملك سعود الاسطورة مباراة الهلال والنصر في الجولة 8 من الدوري السعودي للمحترفين وتلعب المباراة اليوم السبت الموافق 27-10-2019 وسنرفق أليكم عبر موقع الفجر الرياضي موعد مباراة الاسطورة الهلال والنصر وأيضا نتيجة مباراة الهلال والنصر.

سيدخل فريق الهلال ضد النصر اليوم وهو يحتل المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نفطة حيث لعب فريق الهلال سبع مباريات استطاع الفوز في 6 مباريات وتعادل في واحدة، وجدير بالذكر ان فريق الهلال لعب المباراة الماضية في دوري أبطال أسيا يوم الثلاثاء حيث استطاع فريق السد بالفوز علي الهلال بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 حيث سجل الهدف الأول اللاعب سالم الدوسري والهدف الثاني اللاعب غوميس.

سيدخل فريق النصر في مواجهه الهلال اليوم وهو يحتل المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة حيث لعب النصر 6 مباريات استطاع الفوز في ثلاث مباريات وخسر في اثنين وتعادل في واحدة، لعب فريق النصر المباراة الماضية له في الدوري السعودي ضد فريق الرائد واستطاع النصر الفوز عليه بهدفين مقابل لا شئ.





موعد مباراة الهلال والنصر

سيدخل فريق الهلال والنصر اليوم في مواجهه علي ملعب الملك سعود حيث سيطلق حكم المباراة انطلاقها في تمام الساعة 7:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية وستقام في تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة.