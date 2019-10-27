"منصور" يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآثار جامعة الفيوم ومرور 25 عامًا على إنشائها

شهد الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، بجامعة الفيوم، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالكلية وذلك اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور الدكتور جمال محجوب، وكيل الكلية الأسبق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال خلاف، وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتورة رشا طه منسقة الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئه التدريس، والإداريين، والطلاب.



أكد الدكتور عاطف منصور، أن كلية الأثار من الكليات الرائدة على مستوى جامعة الفيوم وجامعات مصر بصفة عامة لما تحتله من مكانة علمية متميزة وأن الكلية تحتفل هذه الفترة بمرور 25 عاما على إنشائها، مضيفا أنه تم تحقيق تقدمًا كبيرًا بالكلية فيما يتعلق بالحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وأشار الدكتور جمال محجوب، إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة الذى تطبقه كلية الآثار، والذى يشمل مقررات متنوعة خاصة بالجامعة والكلية والقسم بعدد ساعات دراسية تصل إلي140 ساعة لأقسام الآثار الإسلامية والآثار اليونانية والرومانية و156 لقسم الترميم.



كما رحب الدكتور محمد كمال خلاف، بالطلاب الجدد موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق التفوق والنجاح وخاصة أن الدراسة بالكلية تتضمن جوانب عملية وتطبيقية وتدريب ميداني بجانب الشق النظري.



ودعت الدكتورة رشا طه، طلاب الكلية الى المشاركة في الأنشطة الطلابية والتي تعمل على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل.



