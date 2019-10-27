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عثر عليها داخل رشاح.. انتداب "الطب الشرعي" لتشريح جثة شاب بالبدرشين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بمياه رشاح بقرية دهشور المحيطة بدائرة القسم بالبدرشين، للتشريح وكتابه تقرير واف حول الواقعة، فيما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن جثة الشاب في عقده الثاني من عمره، وهو في حالة انتفاخ نتيجة لتعفن الجثة، وكان مرتديًا كامل ملابسة وبدون إصابات ظاهرية.

و1كان الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل رشاح مياه بقرية دهشور بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره وفي حالة انتفاخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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