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نجاح لجنة الطوارئ والأزمات في مواجهة أزمة ميناء دمياط

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
هند الشيال
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وجه اللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الاحد، لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة بالإستعداد وتمام الجاهزية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها والتعامل الفورى والسريع وعلى مدار الساعة لتصريف مياه الأمطار الكثيفة من كافة المناطق بالميناء.

وكان "عوض" قد وجه مسبقا بعمل المراجعات الدقيقة لقياس كفاءة شبكة تصريف الأمطار ومحطات الصرف الصحي.

حيث نجحت جهود اللجنة فى مواجهة الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية بإستخدام المعدات الخاصة بالهيئة والعمالة المدربة وجهود الإدارات المختصة، وقد أعلن المركز الاعلامي للهيئة عن عدم غلق بوغاز الميناء واستمرار حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية وعدم تأثرها بسوء الأحوال الجوية.

وذلك يأتي طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بنشر فرق الطوارئ والصيانة، ورفع درجة الإستعداد فى الموانئ البحرية لمواجهة الطوارئ في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.

قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج بدمياط، أنه تم فتح بوغاز الصيد اليوم الأحد، بعد أن تم غلقه ٣ ايام متتالية بسبب النوة الجوية، حيث تعرضت محافظة دمياط لموجه من الطقس السيئ والعواصف الشديدة على مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة.

وأضاف خليل، أنه كان قد تم غلق بوغاز عزبة البرج وتوقفت المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار، حيث ان مراكب الصيد العائدة من البحر فشلت في دخول البوغاز واضطرت للعودة مرة أخرى ودخول ميناء بورسعيد، وتم فتح البوغاز بعد أن تحسنت حالة الطقس، وباتت سرعة الرياح معقولة الأمر الذى يمكن مراكب الصيد من التحرك دخولا وخروجا.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد تعرض المحافظة للتقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، حيث قامت  بجولة تفقدية استهلتها بمتابعة أعمال صيانة شبكة صرف مياه الأمطار بكورنيش النيل، إذ وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعه الانتهاء من تلك الأعمال ورد الشئ لأصله بالمنطقة.

وقد قامت المحافظ أيضًا بتفقد عددًا من الشوارع بدمياط بمناطق ٦ أكتوبر وباب الحرس وطريق الترعة الشرقاوية وقرية الشعراء، للتأكد من شفط تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لعدم إعاقة الحركة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية وبمحيط المدارس.

ووجهت محافظ دمياط بإنشاء بالوعات جديدة لصرف مياه الأمطار ضمن خطة تطوير طريق الترعة الشرقاوية وكذلك إستكمال عملية شفط تجمعات المياه بالشعراء.

واستكملت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة تلك الأعمال بمدينة رأس البر، واطمئنت خلال جولتها التى جاءت بمرافقة اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة على انتظام عملية كسح تجمعات المياه، وأكدت المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية هذا العام لتجنب كافة المشاكل التى وقعت خلال الأعوام الماضية.

وأكدت محافظ دمياط فى ختام الجولة انتظام كافة الأعمال بالمناطق المختلفة وعدم وجود أى معوقات أو مشكلات مضيفة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية خلال الفتره القادمة، كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة للتأكد من جاهزية البالوعات وسيارات ومعدات الكسح لرفع مياه الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية.
نجاح لجنة الطوارئ والأزمات في مواجهة أزمة ميناء دمياط
نجاح لجنة الطوارئ والأزمات في مواجهة أزمة ميناء دمياط
نجاح لجنة الطوارئ والأزمات في مواجهة أزمة ميناء دمياط
نجاح لجنة الطوارئ والأزمات في مواجهة أزمة ميناء دمياط
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الكلمات المفتاحية

موجة طقس سيئ تصريف الأمطار اليوم

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