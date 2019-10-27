داود لمعي: التزمر وعدم الرضا صفات سيئة في الزوجة المصرية

قال القس داود لمعي، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول للاقباط الارثوذكس بمصر الجديدة، إن الزوجة عليها أن تتفنن في صنع الخير لزوجها كل أيام حياته، حتي إذا كان الزوج مقصرًا أو غير مقصرًا في وجباته نحو أسرته.





وأضاف "داود" خلال كلمته في برنامج " فتشوا الكتب" المذاع علي فضائية سي تي في القبطية، أن هناك نوع من الزوجة تريد أن لا تصنع الخير لزوجها في حالة تقصيره في وجباته نحو أسرته، موضحًا ان الله يلزم الزوجه بأن تقدره وتصونه مهما كان اسلوبه كل ايام حياته ولا تنساق وراء الكيل بمكيلين، لان هذه طريقة ليست كتابية او مسيحية.





وأوضح القس داود، أن المرأة الفاضلة تربح زوجها حتى إذا كانت معاملته معها سيئه للغاية، لافتًا الى أن الصفات السيئة في الزوجة المصرية هي التزمر وعدم الرضا لانها غير قانعة وغير راضية، مؤكدًا أن الرضا يسعد قلب الرجل عندما يرى زوجته قانعة يشعر برجولته وانه يسد احتياجات بيته واسرته وذلك بسبب قناعة الزوجة العاقلة.



