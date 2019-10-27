



شبح الموسم الماضي يطارد الهلال قبل "ديربي الرياض" أمام النصر



يسعى الهلال إلى تعويض خيبات الموسم الماضي، عندما هزم أمام للنصر في الثواني الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل إثنين، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة، وهو الفوز الذي مهد الطريق أمام العالمي للتتويج باللقب.



وحقق الهلال سلسلة من الانتصارت منذ بداية الموسم، والتي انتهت بفوز الهلال على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.



وتتشابه انطلاقة الزعيم هذا الموسم مع بداية الموسم الماضي، تحت قيادة مدربه السابق خورخي خيسوس، عندما فاز بمبارياته الـ7 الأولى، إلى جانب احتلاله لصدارة الدوري حينها، قبل أن يخطف النصر الصدارة ويتوج باللقب نهاية الموسم.





ويخشى الهلال من تكرار نفس السيناريو في الموسم الحالي، ويسعى إلى خطف الثلاث نقاط من العالمي في لقاء اليوم.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.







يستعد فريق الهلال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر، اليوم الأحد الموافق، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.