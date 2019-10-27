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قبل ساعات من ديربي الرياض.. تعرف على ما قاله نجوم الهلال والنصر عن اللقاء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:33 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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تحدث عدد من لاعبي الهلال والنصر في تصريحات للموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عن ديربي الرياض المنتظر بين فريق الهلال، وغريمه التقليدي النصر، مساء اليوم الأحد الموافق، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قبل ساعات من ديربي الرياض.. تعرف على ما قاله نجوم الهلال والنصر عن اللقاء 

وقال البيروفي أندريه كاريلو، لاعب وسط الهلال: "هذا الديربي سيكون مختلفا عن السابق، الكل يريد أن يشارك فيه، والمدرجات ستكون ممتلئة فيه بالكامل كما حدث في مباراتي الموسم الماضي".

وتابع: "المشاعر كانت مميزة للغاية، ولقد خسرنا في اللقاء الثاني في الدقائق الأخيرة وجماهير المنافس كانت تشجع بحماس، المباريات من تلك النوعية تكون ممتعة، على رغم أننا خسرنا لكن هذه المشاعر الحماسية هي التي تبقى مع اللاعب إلى الأبد لأنها لا تنسى".

وأكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الهلال صعوبة مباراة النصر، بقوله: "كانت لحظة صعبة، لأننا خسرنا لقب الدوري بفارق نقطة عن النصر".

كما علق الأسترالي براد جونز، حارس مرمى النصر على مباراة الهلال المنتظرة؛ قائلا: "المواجهتان اللتان لعبناهما أمام الهلال وخصوصا اللقاء الثاني، كانا في غاية الأهمية والصعوبة، عندما أحرز برونو أوفيني هدف الفوز كانت لحظة عظيمة، فهذا الهدف يعد بمثابة نقطة العودة التي منحتنا أفضلية الفوز بلقب الدوري".

وتحدث قول البرازيلي جوليانو دي باولا مهاجم النصر عن الديربي؛ قائلا: "عندما واجهناهم في ملعبهم بالذهاب الموسم الماضي، استطعنا تقديم مباراة جيدة، وفي الإياب، حققنا الفوز وأعتقد أن اللقاء الثاني هو الذي منحنا البطولة".

ويذكر أن النصر كان قد حقق فوزا ثمينا على الهلال في الثواني الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل إثنين، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة الموسم الماضي.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت فلسطين، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.
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