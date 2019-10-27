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بورصة السعودية تهبط بنسبة 0.27% في ختام تعاملات الأحد
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:32 م
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نيفين سمير
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أنهت بورصة السعودية تعاملات جلسة يوم الأحد، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية،و إنخفض المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.27 بالمائة إلى مستوى 7891.73 نقطة ليفقد من خلالها 21.55 نقطة ، وجرى التعامل على 86.69 مليون سهم وبقيمة 1.88 مليار ريال موزعين على أكثر من 81.63 ألف صفقة.
وفي ختام التاولات ببورصة السعودية ، تصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 228.19 مليون ريال، فيما كان سهم كيان السعودية الأنشط من حيث الحجم بنحو 12.68 مليون سهم ،وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك المنخفض بنسبة 0.42 بالمائة بفعل تراجع سهم الراجحي المتراجع بنحو 0.48 بالمائة.
كما عمقت تراجعات قطاع المواد الأساسية من خسائره بالبورصة السعودية اليوم بنسبة 0.20 بالمائة وذلك بعد انخفاض أغلب أسهمه وأبرزهم سهم سابك المنخفض بنسبة 1.22 بالمائة بعد الاعلان عن تراجع في النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وتراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 86.39 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 65.25 بالمائة في تسعة أشهر ، وفي المقابل ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.91 بالمائة، والطاقة بنسبة 0.56 بالمائة ،وتصدر الارتفاعات سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 7.14 بالمائة، وتلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 4.47 بالمائة، ثم سهم كيان السعودية بنسبة 3.93 بالمائة ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم زين السعودية بنسبة 3.46 بالمائة، وتلاه سهم اللجين بنحو 2.84 بالمائة، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 2.79 بالمائة
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