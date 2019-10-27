بورصة السعودية تهبط بنسبة 0.27% في ختام تعاملات الأحد

أنهت بورصة السعودية تعاملات جلسة يوم الأحد، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية،و إ نخفض المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.27 بالمائة إلى مستوى 7891.73 نقطة ليفقد من خلالها 21.55 نقطة ، وجرى التعامل على 86.69 مليون سهم وبقيمة 1.88 مليار ريال موزعين على أكثر من 81.63 ألف صفقة.





وفي ختام التاولات ببورصة ا لسعودية ، تصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 228.19 مليون ريال، فيما كان سهم كيان السعودية الأنشط من حيث الحجم بنحو 12.68 مليون سهم ، وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك المنخفض بنسبة 0.42 بالمائة بفعل تراجع سهم الراجحي المتراجع بنحو 0.48 بالمائة.





كما عمقت تراجعات قطاع المواد الأساسية من خسائره بالبورصة السعودية اليوم بنسبة 0.20 بالمائة وذلك بعد انخفاض أغلب أسهمه وأبرزهم سهم سابك المنخفض بنسبة 1.22 بالمائة بعد الاعلان عن تراجع في النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري.



