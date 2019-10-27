ريال مدريد يضرب برشلونة في الصفقة المنتظرة





وأضافت التقارير بأنه بعد جلب إيدين هازارد الصيف الماضي ، البيت الأبيض ينوي الضرب مجدداً الصيف المقبل، فإدارة ريال مدريد مستعدة لكل شيء من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي.





وتابعت بأن ريال يراقب بانتباه مدى تطور العلاقة بين توخيل وكيليان مبابي، كما أن إدارة مدريد تعتبر أن هذه العلاقات المضطربة بينهما قد تكون لصالحهم.

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية فإن استراتيجية ريال مدريد هي خطف كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.