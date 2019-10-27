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6 قطاعات تقود سوق دبي المالي للصعود بختام التعاملات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:22 م
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بورصة دبي
بورصة دبي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع  علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام بختام تعاملات، بنسبة 0.13% رابحا 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.64 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 139.7 مليون سهم محققة ما قيمته 124.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1944 صفقة ل31 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وأظهرت النتائج بسوق دبي المالي إرتفاع 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبي  سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة ببورصة دبي ،  سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.40%.
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