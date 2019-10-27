6 قطاعات تقود سوق دبي المالي للصعود بختام التعاملات





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام بختام تعاملات، بنسبة 0.13% رابحا 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.64 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 139.7 مليون سهم محققة ما قيمته 124.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1944 صفقة ل31 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وأظهرت النتائج بسوق دبي المالي إرتفاع 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%.