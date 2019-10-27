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رسميًا.. ترامب يعلن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:24 م
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ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.


وقال ترامب، في كلمته اليوم في البيت الأبيض، إن الفحص النووي أكد أن القتيل هو البغدادي.

 

وشرح ترمب، أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.

 

وأشار ترمب إلى أن مقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهابيين.


قال عدد من المسؤولين الأمريكيون إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

 

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

 

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

 

وقال المسؤول الذي اطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية، إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقات لتأكيد ذلك.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ببيان مهم في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".

 


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