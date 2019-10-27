عاجل.. مفاجأة محمود الخطيب في قناة الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة ودية مع شركة الأهلي للانتاج الإعلامي بحضور كل العامري فاروق نائب الرئيس ، وخالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، وعبد العزيز طاحون المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ومحمد عبد العظيم ، مسئول الشئون الإدارية.









شهدت الجلسة القصيرة التى جرت مساء أمس بمنزل محمود الخطيب نظرا لظروفه الصحية مناقشة العديد من الأمور العاجلة الخاصة بقناة النادي والخطة المستقبلية لتطوير القناة واستثمار العائد منها بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.









هذا وسوف يناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعاته المستقبلية ما تم التوصل إليه خلال هذه الجلسة.



