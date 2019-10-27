البورصة المصرية تنهي تعاملاتها بداية الأسبوع علي إرتفاع .. ومؤشرها الرئيسي يصعد 0.22%





حيث إتجه المستثمرون الأجانب و المؤسسات المحلية للشراء الإنتقائى التجميعى مقابل مبيعات من المستثمرين العرب و الافراد المصريين ، ليسجل المستثمرون المصريون و العرب صافى بيع بـ 7.109.207 و 6.325.704 مليون جنيه على التوالى ، مقابل تسجيل المستثمرين الاجانب صافى شراء بـ 13.434.911 مليون جنيه .





هذا و قد أنهت قطاعات السوق تداولاتها علي تباين ، ليأتى أنشط القطاعات من حيث قيم التداولات ، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بـ171 مليون جنيه مرتفعا ب 1% ، مدفوعا بالنشاط على سهم القلعة بـ 72 مليون جنيه بنسبة صعود 3.8% منهيا عند 2.46 جنيه . يليه قطاع الإتصالات ب 77 مليون جنيه بنسبة صعود 0.71% ، بالنشاط على سهم اوراسكوم للاستثمار الذى اعلن عن اعتزامه الشراكة مع شركة عالمية فى المجال العقارى محققاً

تداولات تجاوزت الـ 65 مليون جنيه ، لينهى بنسبة صعود 4.08 % عند 0.613 جنيه ، ثم نأتى لقطاع العقارات بـ 72 مليون جنيه بارتفاع 0.99% ، بالنشاط على مصر الجديدة للإسكان بـ 10 مليون جنيه بنسبة صعود 0.92% منهيا عند 27.33 جنيه .







