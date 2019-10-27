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البورصة المصرية تنهي تعاملاتها بداية الأسبوع علي إرتفاع .. ومؤشرها الرئيسي يصعد 0.22%
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:10 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة
إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع ، علي إرتفاع جماعي للمؤشرات بإستثناء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، وذلك بدعم مشتريات الأجانب والتي وصلت في نهاية التعاملات الي 386.2 ملين جنيه ، وربح رأس المال السوقي نحو 700 مليون جنيه ، وأغلقت التعاملات عند مستوي 714.3 مليار جنيه.
أخبار البورصة .. إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية
وبحسب أخر أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14237.3 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 530.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1407.4 نقطة.
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية اليوم ، فقد سجل الأجانب مشتريات قيمتها نحو 408.8 مليون جنيه ، فيما سجل المصريين والعرب مبيعات بلغت قيمتها بـ 386.2 مليون جنيه و22.5 مليون جنيه علي التوالي .
تداولات البورصة المصرية
أما علي صعيد التداولات بالبورصة المصرية ، فقد سجلت قيم التداول علي الأسهم المقيدة نحو381.2 مليون جنيه وبأحجام وصلت الي 184.9 مليون ورقة منفذة علي 16.7 ألف عملية بيع وشراء وذلك بالتداول علي عدد 165 شركة إرتفع منهم نحو 85 شركة وإنخفض 41 شرة ، بينما إستقرت أسهم 39 شركة .
أخبار البورصة يوم الخميس الموافق 25-10-2019
أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الخميس الماضي بالمنطقة الخضراء ، لينهى الرئيسى عند 14206 نقطة بنسبة صعود 0.57 % بعد ان قلص جانبا من مكاسبه الصباحية بينما أنهي مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة تعاملاته بإرتفاع 0.4%. عند 530.88 نقطة جاء بقيم تداولات لازالت منخفضة بلغت 556 مليون جنيه و مخطط سيولة 53% للشراء ، بحجم تداول 235 مليون سهم من خلال 17.659 صفقة . بالتداول على 169 ورقة مالية ، ربحت منها 103 ورقة و تراجعت 33 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 33 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 3.4 مليار جنيه مسجلا 713.637 مليار بنهاية تداولات الخميس
حيث إتجه المستثمرون الأجانب و المؤسسات المحلية للشراء الإنتقائى التجميعى مقابل مبيعات من المستثمرين العرب و الافراد المصريين ، ليسجل المستثمرون المصريون و العرب صافى بيع بـ 7.109.207 و 6.325.704 مليون جنيه على التوالى ، مقابل تسجيل المستثمرين الاجانب صافى شراء بـ 13.434.911 مليون جنيه .
هذا و قد أنهت قطاعات السوق تداولاتها علي تباين ، ليأتى أنشط القطاعات من حيث قيم التداولات ، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بـ171 مليون جنيه مرتفعا ب 1% ، مدفوعا بالنشاط على سهم القلعة بـ 72 مليون جنيه بنسبة صعود 3.8% منهيا عند 2.46 جنيه . يليه قطاع الإتصالات ب 77 مليون جنيه بنسبة صعود 0.71% ، بالنشاط على سهم اوراسكوم للاستثمار الذى اعلن عن اعتزامه الشراكة مع شركة عالمية فى المجال العقارى محققاً
تداولات تجاوزت الـ 65 مليون جنيه ، لينهى بنسبة صعود 4.08 % عند 0.613 جنيه ، ثم نأتى لقطاع العقارات بـ 72 مليون جنيه بارتفاع 0.99% ، بالنشاط على مصر الجديدة للإسكان بـ 10 مليون جنيه بنسبة صعود 0.92% منهيا عند 27.33 جنيه .
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